POL-HSK: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Oeventrop - ein Unfallbeteiligter alkoholisiert

Arnsberg (ots) - Nach erfolglosem Fluchtversuch hat die Polizei die Männer aus Rumänien ins Polizeigewahrsam gebracht. Auch ein Polizeihund war an dem Einsatzerfolg beteiligt. Gegen 19:10 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen drei Verdächtige in einem Supermarkt an der "Kreuzstraße". Die Polizei hat die Männer im Auto angehalten. Der Fahrer, ein 34-jähriger Rumäne flüchtete zu Fuß. Er ist von einem Polizeihund gestellt ...

