Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einrecher durchbrechen Supermarkt-Decke und Wände

Halver (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht über das Dach in eine Supermarkt-Filiale an der Bahnhofstraße eingebrochen und haben mehrere Löcher in Decke und Wände gestemmt. Der mutmaßlich ins Visier genommene Geldautomat blieb unbeschädigt.

Mitarbeiter bemerkten heute Morgen kurz vor 6 Uhr, dass im Eingangsbereich Wasser von der Decke tropfte. Sie gingen der Ursache nach, entdeckten die Verwüstungsspur der Einbrecher und riefen die Polizei.

Die Täter hatten sich durch das Dach und eine Zwischendecke Zugang zu einer Toilette verschafft. Sie stemmten ein großes Loch in eine Wand, durch das sie in den nächsten Raum gelangten. Von dort begannen sie, sich durch die Wand zum Foyer zu arbeiten. Auf der anderen Seite dieser Wand steht ein Geldautomat. Der Automat blieb jedoch unbeschädigt.

Um den Schaden auf dem Dach aufzunehmen, wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten, die mit ihrer Drehleiter aushalf. Es entstand ein hoher Sachschaden nicht zuletzt auch, weil Wasser durch das undichte Dach in Zwischenwände gelaufen ist.

Die Polizei sicherte Spuren. Die Täter dürften einige Zeit beschäftigt gewesen sein und brachten Werkzeug mit. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die eventuell verdächtige Fahrzeuge und Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Halver, Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell