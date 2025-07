POL-MK: Rucksack-Dieb und Fake-Rechnung

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind am Samstag zwischen 16.40 und 19.30 Uhr in eine Wohnung an der Humboldstraße eingebrochen. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren. Am Sonntagmorgen wurde in die Grundschule Kalve eingebrochen. Gegen 1.20 Uhr hörte ein Anwohner Glassplittern und rief die Polizei. Die Polizei durchsuchte das Gebäude auch mit Hilfe eines Diensthundes, ...

