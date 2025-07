Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche unter anderem in eine Grundschule

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Samstag zwischen 16.40 und 19.30 Uhr in eine Wohnung an der Humboldstraße eingebrochen. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Sonntagmorgen wurde in die Grundschule Kalve eingebrochen. Gegen 1.20 Uhr hörte ein Anwohner Glassplittern und rief die Polizei. Die Polizei durchsuchte das Gebäude auch mit Hilfe eines Diensthundes, um sicherzustellen, dass sich keine Täter mehr in den Räumen versteckten. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte die gläserne Eingangstür zerstört und einen Flatscreen-Fernseher gestohlen.

In der Nacht zu Samstag hatte auch das Büro der Stadtreinigung Am Fuhrpark ungebetene Besucher. Sie drangen zwischen 22.30 und 3.10 Uhr in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Ein Zeuge sah gegen 2.30 Uhr eine vermummte Gestalt in der Nähe. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

