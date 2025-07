Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mädchen bei Unfall verletzt: Verursacher flüchtet

Balve (ots)

Vergangener Donnerstag, Balve, 17.50 Uhr: An der Neuenrader Straße (B229) fährt ein unbekannter Mann einer 47-jährigen Balverin auf. Sie fuhr mit ihrem VW Passat die Straße entlang und musste wegen eines Rechtsabbiegers vor ihr bremsen. Plötzlich prallt ein Auto, dass sich hinter ihr befunden hat, auf ihr Fahrzeug auf und fährt in einen Graben. Passanten helfen dem Mann samt Fahrzeug aus dem Graben, danach soll er jedoch ohne Angaben seiner Personalien davongefahren sein: "er hätte es eilig". Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht. Das Auto der Balverin ist beschädigt und ihre 8-jährige Tochter leicht verletzt. Demnach habe es sich um einen Mann zwischen 50-60 Jahren gehandelt, der kurze graue Haare hatte und ein hellgraues Shirt und Jeans trug. Er war mit einem schwarzen Pkw, vermutlich Audi, unterwegs. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei in Menden bittet um Hinweise. (lubo)

