POL-MK: Ermittlungen nach Wohnungsbrand

Schalksmühle (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag zwischen 22 und 10 Uhr durch ein Fenster in ein Gebäude der Kirche an der Jägerstraße eingedrungen. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt, die Kripo ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

