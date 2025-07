POL-MK: Einbrecher gesucht

Hemer (ots) - Am Voßholz sind etwa 15 Quadratmeter Waldfläche in Brand geraten. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mutwillige Brandstiftung: mehrere brennbare Tücher lagen auf dem Boden und hingen in den Bäumen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Samstagnacht kam es um 1.10 Uhr zu Streit auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße. Ein ...

