Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand und Parkplatzstreit

Hemer (ots)

Am Voßholz sind etwa 15 Quadratmeter Waldfläche in Brand geraten. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mutwillige Brandstiftung: mehrere brennbare Tücher lagen auf dem Boden und hingen in den Bäumen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Samstagnacht kam es um 1.10 Uhr zu Streit auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße. Ein 21 Jahre alter Mendener habe nach Auffassung eines unbekannten Mannes mit seinen Freunden und deren Pkw den Weg auf dem Parkplatz versperrt, was der Unbekannte lautstark artikuliert habe. Es sei zu einem Streit am Autofenster des Unbekannten gekommen, welcher den Mendener durch das offene Fenster geschlagen habe. Auch die unbekannte Dame in dem Fahrzeug aus dem HSK habe Beleidigungen ausgestoßen, nachdem eine 19-Jährige Iserlohnerin einen Becher voll Cola in das Auto geworfen habe. Letztlich hätten Zeugen die Beteiligten auseinandergehalten, es wurde Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen die Unbekannten aus dem Auto erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die zur Sachverhaltsklärung erleichtern können. Demnach handelt es sich bei dem Fahrzeug von Mann und Frau um einen weißen VW aus dem HSK. Gefahren sei eine 50 Jahre alte Frau mit schulterlangen, hellbraunen Haaren. Der Beifahrer sei ein Mann zwischen 50-60 Jahren gewesen, der Glatze trug. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen. (lubo)

