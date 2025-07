Halver (ots) - An der Straße Grund wurde am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr ein Anhänger mit zwei Profi-Alu-Leitern gestohlen. Der graue Anhänger mit grauer Plane trug das Kennzeichen MK-B 5623. Die Polizei hat den Anhänger zur Fahndung ausgeschrieben. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 ...

