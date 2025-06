Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Laichingen/Blaubeuren - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mutmaßlicher Rauschgifthändler und Räuber in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Die Polizei nahm vergangene Woche mehrere Verdächtige in Ulm, Neu-Ulm sowie im Alb-Donau-Kreis fest.

Nach umfangreiche Ermittlungen nahm die Kriminalpolizei Ulm in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm am Mittwoch (04.06.2025) neun mutmaßliche Drogendealer im Alter zwischen 16 und 50 Jahren in Laichingen, Ulm und Neu-Ulm vorläufig fest.

Die Festgenommenen stehen im dringenden Verdacht, im Bereich von Laichingen, Ulm und Neu-Ulm Handel mit illegalen Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Bei acht Wohnungsdurchsuchungen fand die Polizei insgesamt Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und eine Aufzuchtanlage mit Cannabispflanzen. Die Kriminalpolizei Ulm stellte - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt - rund 15 Gramm Kokain, 30 Gramm Amphetamin und etwa 375 Gramm Marihuana sicher. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben.

Den Erkenntnissen zufolge soll die Gruppierung in wechselnder Besetzung auch für verschiedene Diebstähle und Einbrüche im Bereich Ulm und Laichingen verantwortlich sein. Gegen die Männer und eine 16-jährige Jugendliche ermitteln Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei nun wegen schweren Bandendiebstahls und wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der Wert des Diebesguts, darunter auch Buntmetall und Bargeld, dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich zudem der dringende Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Mann aus Laichingen, im Jahre 2019 zwei schwere Raubdelikte in Blaubeuren begangen zu haben. (Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4361534 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4348723).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 28-Jährige am Donnerstag (05.06.2025) der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Die erließ Haftbefehl gegen den Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft wegen Verdachts des schweren Raubs in zwei Fällen. Zum Tatvorwurf machte er bislang keine Angaben. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Da gegen die weiteren Tatverdächtigen keine Haftgründe vorlagen, befinden sich diese wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei dauern an.

++++0433930

Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1115

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell