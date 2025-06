Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Auffahrunfall an Stauende

Drei beschädigte Fahrzeuge und Leichtverletzte sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch auf der B30 bei Hochdorf.

Um 14.45 Uhr war ein 20-Jähriger auf der B30 von Ravensburg in Richtung Biberach unterwegs. Bei Hochdorf stockte der Verkehr. Der 20-Jährige erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem BMW in das Heck eines 28-jährigen Renault-Fahrers. Den schob es dadurch auf einen stehenden Peugeot eines 31-Jährigen. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den total beschädigten BMW des 20-Jährigen. Die beiden weiteren beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Feuerwehr war im Einsatz und band ausgelaufend Betriebsstoffe. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise in Richtung Biberach gesperrt werden. Gegen 16.10 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

