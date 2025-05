Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bucha: Durch Übersehen eines Rennradfahrers ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Autobahn 4. Ein Pkw verließ die Autobahn und fuhr in den danach folgenden Kreisverkehr ein. Hier übersah er den im Kreisel befindlichen Radler, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 24-jährige Radfahrer stürzte dadurch und zog sich mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungsteam nahm den Mann anschließend in ein Krankenhaus mit. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und kümmerte sich um die Sicherung des Rades.

