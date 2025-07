Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schützenfest-Wochenende weitestgehend friedlich

Iserlohn (ots)

Im Zusammenhang mit dem Schützenfest kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Polizeieinsätzen anlässlich von Streitigkeiten. Insgesamt verlief das Schützenfest jedoch größtenteils friedlich.

Unter anderem soll eine Iserlohnerin (27) am Freitagabend, gegen 23 Uhr, einen Iserlohner (22) nach vorangegangenen Provokationen angespuckt und geschlagen haben. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Samstagabend beobachteten Polizisten einen Streit zwischen einem Pärchen. Die Beamten gingen dazwischen und erteilten Platzverweise. Die 36-jährige Iserlohnerin schlug daraufhin einer Polizistin in den Rücken und einem Polizisten ins Gesicht. Die Beamten überwältigten sie, nahmen sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam und zeigten sie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an.

Zwei Iserlohner (23 und 25) sollen am frühen Sonntagmorgen drei Männer aus Hemer (24-26) mit Fäusten und einem Bierglas geschlagen und auf ein am Boden liegendes Opfer eingetreten haben. Alle drei wurden leicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter wurden des Platzes verwiesen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Ein 24-jähriger Wittener fiel Sonntagabend auf, weil er stark alkoholisiert ein Bierglas um sich geworfen hatte. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erteilten ein Hausverbot und wurden anschließend beleidigt. Auch gegen die hinzugezogenen Polizisten sprach er Beleidigungen aus und schlug einem Polizisten mit der Faust gegen die Rippen. Die Beamten überwältigten ihn, brachten ihn in eine Zelle und zeigten ihn wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell