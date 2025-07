Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrradklau, (versuchte) Einbrüche, Streit mit Pfefferspray

Iserlohn (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 9 Uhr, Zutritt zu einer Garage an der Coventrystraße. Sie nahmen ein Trekkingrad vom Typ Pegasus Premio Evo 10 Lite mit. Hinweise auf die Einbrecher und den Verbleib des Pedelecs nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen. (dill)

In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte zwei Türen zu einer Gaststätte an der Von-Scheibler-Straße aufzubrechen. Dies misslang. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Am Wochenende wurden mehrere Pkw aufgebrochen. Am Samstag gegen 4 Uhr machten sich zwei Unbekannte an der Straße Zum Volksgarten an einem schwarzen Porsche Cayenne zu schaffen. Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten eine hohe Geldsumme sowie eine Bankkarte. Am Schierloh sind am Sonntag zwischen 2 und 7 Uhr Unbekannte in einen grauen Mercedes Benz E250 eingedrungen. Sie stahlen Zulassungsbescheinigungen und eine Aktentasche, die auf dem Beifahrersitz lag. An der Lösseler Straße erbeuteten Diebe am Sonntag zwischen 2.30 und 12.20 Uhr eine Kamera aus einem grauen Volvo C70. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Über Nacht sollten auf keinen Fall Wertgegenstände im Fahrzeug liegengelassen werden. Auch bei kurzen Abwesenheiten, zum Beispiel zum Brötchenholen oder für den Spaziergang im Park, besteht ein hohes Risiko. Oftmals genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz. (cris)

Zur Abwehr eines befürchteten Angriffs setzte ein 18-jähriger Hagener am Mittwochabend Pfefferpray ein. Er hatte gegen 17.45 Uhr am Lenneufer einen lautstarken Streit eines Paares (er 32, sie 33 Jahre alt) mitbekommen und wollte schlichtend eingreifen. Unvermittelt sei der 32-Jährige mit erhobenen Händen auf ihn zugelaufen. Deshalb zückte er das Pfefferspray und sprühte es dem 32-Jährigen ins Gesicht. Der 32-Jährige lehnte später eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen wechselseitiger bzw. gefährlicher Körperverletzung. (cris)

Ein zunächst kleiner Hinweis auf einen Unfallwagen endete am Samstag mit einer Reihe von Strafanzeigen gegen einen 18-jährigen Iserlohner. Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag, dass seit dem Morgen ein schwarzer BMW mit diversen, zum Teil frischen Unfallspuren und offenen Fenstern am Saalbau an der Marktstraße stehe. Die Polizei stellte das nicht zugelassene Fahrzeug sicher und ließ es abschleppen. Polizeibeamte suchten den letzten eingetragenen Halter in Hagen auf, der berichtete, dass er den Wagen am Vortag verkauft habe. Als nächster bekam der 18-jährige Käufer in Iserlohn Besuch der Polizei. Die Batterie sei leer gewesen, weshalb er den Wagen abgestellt habe, erklärte er den Beamten. Der 18-Jährige hat keine Fahrerlaubnis. Auf die Frage nach der Herkunft der frischen Unfallschäden forderte der 18-Jährige die Beamten auf, "sich zu verpissen", beleidigte sie als "Fotzen" und verweigerte weitere Angaben. Er bekam Anzeigen wegen Verdachts einer Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell