POL-E: Essen: Mordkommission ermittelt, nachdem 41-Jähriger von PKW angefahren wird - Tatverdächtiger flüchtig - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 34307 E.-Kray: Am 1. Juli dieses Jahres stahlen zwei Unbekannte in einem Supermarkt an der Krayer Straße einer Seniorin (96) die Handtasche. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den beiden Männern. Die Videoüberwachung des Supermarktes zeigt, wie die beiden Unbekannten gegen 12 Uhr den Supermarkt betreten und sich in die Nähe der Frau begeben. Dann ...

mehr