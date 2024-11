Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet mehrere Hundert Euro - Fotofahndung

Essen (ots)

45136 E.-Rüttenscheid: Am 11. Januar dieses Jahres rief ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei einer 27-jährigen Kölnerin an, um ihr angeblich gehacktes Konto in Ordnung zu bringen. Stattdessen wurden einen Tag später mehrere Hundert Euro von Supermärkten in Essen von ihrem Konto abgebucht.

Der Unbekannte schickte der Kölnerin eine SMS mit einem Link. Über diesen wollte er mit ihr das Tan-Verfahren neu aufsetzen. Stattdessen stellte der Betrüger mithilfe der erlangten Kontodaten eine falsche EC-Karte her. Die Kölnerin bemerkte wenige Tage später, dass mehrere Supermärkte in Essen offenbar Geld von ihrem Konto abgebucht hatten.

Eine Videoüberwachung im Supermarkt fertigte Bilder des Tatverdächtigen. Diese finden Sie auf unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/152382

Das ermittelnde KK 22 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell