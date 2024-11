Polizei Essen

POL-E: Essen: 41-Jährige von zwei Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am 1. November gegen 15:00 Uhr wurde eine 41-Jährige von zwei Unbekannten in der Hansastraße (Ecke Alte Zeilen) ausgeraubt. Auf Höhe der Bäckerei griffen die beiden die Fußgängerin an, rissen sie zu Boden, traten auf sie ein, entwendeten Bargeld aus der Jackentasche der Essenerin und flüchteten fußläufig in Richtung Grendplatz. Vermutlich hatten die Männer beobachtet, dass die 41-Jährige kurz zuvor in einer Bank am Kaiser-Otto-Platz Geld abgehoben hatte. Die beiden Tatverdächtigen sollen Sturmhauben, Handschuhe und schwarze Kleidung getragen haben.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

