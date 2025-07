Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Bäckerei und Garagen - Phishing-Betrug beim Online-Verkauf

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag an der Straße Zur Alten Post in eine Bäckerei eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren.

Zwischen dem 29. Juni und Sonntagmorgen wurden an der Lessingstraße vier Garagen gewaltsam geöffnet. Aus einer Garage stahlen die Diebe einen Kickroller und ein Hoverboard.

Phishing beim Online-Verkauf

Der Verkauf einer gebrauchten Wickeltasche auf einer Online-Plattform kommt eine Verwandte des Verkäufers teuer zu stehen. Der Anbieter hatte die Wickeltasche gebraucht im Internet angeboten und nutzte zur Bezahlung das PayPal-Konto einer Verwandten - mit deren Einverständnis. Was dann genau schiefgelaufen ist, konnte der Verkäufer später der Polizei nicht erklären. Am Ende wurde das PayPal-Konto jedoch mit einem Betrag belastet, der den Verkaufswert der Wickeltasche um fast als 40-fache übersteigt. Möglicherweise ist die Familie Opfer einer der als "Phishing" bekannten Betrugsmasche geworden. ". Betrüger "fischen" nach fremden Daten, indem sie ihre Opfer dazu bringen, sich mit ihren echten Daten auf einer Fake-Seite einzuloggen. Damit öffnen die Opfern den Betrügern den Zugang zu ihren echten Konten.

Wenn Betroffene den Betrug schnell bemerken und sofort reagieren, besteht eine gute Aussicht, Geld zurückzubekommen. Der Ärger und der Aufwand bleiben, zumal meist nicht nur ein (Zahlungs-)Dienst in solch ein Geschäft eingebunden ist. Die Polizei appelliert deshalb an alle Nutzer von Online-Verkaufsportalen, bereits die Kommunikation nur über die Online-Plattform abzuwickeln. Man sollte sich nicht auf Mails oder Messenger-Nachrichten verlagern. Wenn möglich, sollte auch die Bezahlung komplett über die Online-Plattform abgewickelt werden. Dann erfährt der Kaufinteressent keine Kontodaten. Links oder QR-Codes, die per Mail oder Messenger übermittelt wurden, führen fast immer in die Hände von Betrügern! Alternativ bleibt die persönliche Übergabe von Artikel gegen Geld. So hat der Käufer auch die Möglichkeit, die angebotene Ware zu prüfen.

Weitere Hintergründe unter https://url.nrw/qr-code

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell