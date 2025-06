POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt Autofahrt unter Drogeneinfluss

Groß-Gerau (ots) - Am Donnerstag (05.06.) zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in das Auto einer 85-Jährigen. In der Großen Kreisgasse schlugen sie die vordere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein, um daraus eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag, zu entnehmen. Sie flüchteten mit der Tasche in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten ...

