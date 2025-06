Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 43-Jähriger leistet Widerstand/Polizistin verletzt

Bischofsheim (ots)

Nach einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde am Donnerstagabend (05.06.) eine junge Polizeibeamtin leicht verletzt.

Ein 43 Jahre alter Mann, der aufgrund seiner Alkoholisierung in einem Lokal am Bahnhof gegen 22.40 Uhr kein Bier mehr erhielt, geriet darüber mit einer Gaststätten-Mitarbeiterin in Streit. Die Polizei wurde verständigt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens erhielt der 43-Jährige von den Ordnungshütern einen Platzverweis. Weil er diesem nicht nachkam, sollte seine Festnahme erfolgen. Der Mann wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, schubste die Beamten und griff einem Polizisten in den Genitalbereich. Er wurde zwecks Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht. Bei der dort erfolgten Blutentnahme, trat er einer 22 Jahre alten Polizeibeamtin gegen den Kopf und verletzte sie hierbei leicht. Die Polizeikommissar-Anwärterin konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Der 43-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell