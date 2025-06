Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Nach mehreren Sachbeschädigungen/Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Gernsheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (02.06.) und Donnerstag (05.06.) kam es in der Georg-Schäfer-Straße, in der Zwingenberger Straße und in der Riedstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Neben der Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeugs, einem abgetretenen Mülleimer, einem beschädigten Aschenbecher vor einem Lokal und einem zerstörten Sichtschutz eines SB-Automaten einer Bank, wurden auch Teile der Inneneinrichtung einer Bankfiliale in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich anschließend ein Tatverdacht gegen einen 32 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde am Donnerstagnachmittag in Crumstadt von der Polizei vorläufig festgenommen und wird sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich zu verantworten haben.

