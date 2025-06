Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Brand auf dem Dach eines Wohnkomplexes löst größeren Einsatz der Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr aus

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Donnerstagabend (05.06.) um 18:15 Uhr wurde über Notruf ein Brand eines Wohnkomplexes in der Eisenstraße in Rüsselsheim gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf dem Dach ein Feuer entfacht war. Ob der Brand mit Arbeiten auf dem Dach in Zusammenhang steht bedarf weiterer Ermittlungen. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr und noch auf dem Dach befindliche Arbeiter gelöscht werden. Zur Schadenshöhe am Gebäude und der Belüftungsanlage können aktuell keine Angaben gemacht werden. Zwischenzeitlich befanden sich ca. 100 Bewohner außerhalb des Gebäudes. Diese wurden in den Bereich eines nahegelegenen Spielplatzes gebracht. Die restlichen Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Nach den Löscharbeiten konnten alle Bewohner gegen 19:30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, Notarztwagen sowie Kräfte Feuerwehr Rüsselsheim und benachbarten Feuerwehren. Das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Groß-Gerau in Rüsselsheim wird die Ermittlungen in diesem Fall aufnehmen. gefertigt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

