POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) - Am frühen Donnerstagabend (05.06.) um 18:15 Uhr wurde über Notruf ein Brand eines Wohnkomplexes in der Eisenstraße in Rüsselsheim gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf dem Dach ein Feuer entfacht war. Ob der Brand mit Arbeiten auf dem Dach in Zusammenhang steht bedarf ...

