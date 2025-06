POL-DA: Darmstadt: 32-Jähriger wiedererkannt/Kein strafrechtlich relevantes Verhalten erkennbar

Bischofsheim (ots) - Nach einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde am Donnerstagabend (05.06.) eine junge Polizeibeamtin leicht verletzt. Ein 43 Jahre alter Mann, der aufgrund seiner Alkoholisierung in einem Lokal am Bahnhof gegen 22.40 Uhr kein Bier mehr erhielt, geriet darüber mit einer Gaststätten-Mitarbeiterin in Streit. Die Polizei wurde verständigt. ...

