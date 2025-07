Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzter Motorradfahrer bei Auffahrunfall

Möhnesee (ots)

Am 19.07.2025 um 14:50 Uhr befuhren ein 52-jähriger Pkwfahrer aus Ense und ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Soest die Arnsberger Straße zwischen der Taucherbucht und dem Campingplatz am Südufer in östliche Richtung. Der Kleinkraftradfahrer übersah, dass der Pkwfahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um nach rechts in eine Einmündung abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich der Kleinkraftradfahrer leicht verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf rund 2000,- Euro schätzt. Der 17-jährige wurde vom eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. (MJ)

