POL-SO: SUV in Lippstadt gestohlen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Von-Stauffenberg-Straße in Lippstadt ein Auto gestohlen. Zwischen 0:45 und 08:15 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter den grauen Toyota RAV 4, der vor einem dortigen Wohnhaus stand. Da beide Fahrzeugschlüssel sich in der Wohnung der Besitzerin befanden, ist davon auszugehen, dass bei dem Diebstahl das Funksignal des Schlüssels verlängert wurde, um den Kompakt-SUV über die Keyless-Go-Technologie zu öffnen und zu starten.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Toyota RAV 4 nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

