POL-SO: Sattelfest 2025

Soest (ots) - An der Kreuzung Paderborner Landstraße / Naugardenring / Ostenhellweg / Riga-Ring in Soest kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 96-jähriger Mann aus Soest fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Paderborner Landstraße in Richtung Stadtzentrum. Währenddessen warteten eine 49-jährige Frau aus Soest und ein 48-jähriger Mann aus Marburg mit ...

mehr