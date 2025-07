Polizei Bochum

POL-BO: 77-Jähriger im Krankenhaus beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Einem 77-jährigen Patienten wurde im Fahrstuhl eines Bochumer Krankenhauses die Armbanduhr entrissen - die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Hagener hielt sich am Mittwoch, 9. Juli, gegen 11 Uhr im Krankenhaus an der Straße "In der Schornau" auf. Auf dem Weg in die Radiologie wurde er von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Während der Fahrt im Aufzug legte der Tatverdächtige sein Sakko über den Arm des 77-Jährigen und griff nach der Armbanduhr. Der Hagener bemerkte dies; es kam zum Gerangel. Als sich die Tür des Aufzugs öffnete, flüchtete der unbekannte Mann mit seiner Beute.

Bei dem Gerangel hatte sich der 77-Jährige leichte Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - schlank - "gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild" - schwarze, nach hinten gegelte Haare - Brille - bekleidet mit einem hellblauen Hemd, einem dunkelbeigen Sakko, einer beigen Hose und braunen Schuhen - er sprach gebrochenes Deutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell