Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind allein unterwegs - Junge sicher zur Mutter zurückgebracht

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 23.06.2025, gegen 09:35 Uhr, wurde in der Gökerstraße in Wilhelmshaven ein 4-jähriger Junge allein auf dem Gehweg festgestellt. Ein aufmerksame 41-jährige Passantin bemerkte das Kind und sprach es an. Der Junge gab an, von Zuhause weggelaufen zu sein, während sich seine Aufsichtsperson im Badezimmer befand. Die Passantin begleitete das Kind vorsorglich in eine nahegelegene Kinderarztpraxis. Dort konnte der Junge wohlbehalten seiner Mutter übergeben werden. Ein weiteres polizeiliches Einschreiten war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell