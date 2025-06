Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Bike am Bahnhof Schortens entwendet - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am Sonntag, den 22.06.2025, wurde in der Zeit zwischen 13:22 Uhr und 15:16 Uhr am Bahnhof in Schortens ein verschlossen abgestelltes E-Bike entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Hiland in der Farbe Blau.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am Bahnhof gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrrads oder möglichen Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 9849330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell