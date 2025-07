POL-SO: Verkehrsunfall auf regennasser Straße

Möhnesee (ots) - Am Mittwochabend kam es zu einem Motorradunfall am Möhnesee. Ein 21-jähriger Mann aus Unna fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad am Südufer in Richtung Stockumer Damm. In einer Linkskurve geriet das Zweirad auf einer Ölspur ins Rutschen, sodass der Fahrer gegen die Leitplanke stürzte. Dabei verletzte der 21-Jährige sich leicht. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Hinweise auf den Verursacher ...

