Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, An der Alten Fahrt

Brennende Mülltonnen

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am 25.06.2025, gegen 17.20 Uhr, eine Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Seniorenwohnheims auf der Straße "An der Alten Fahrt" in Olfen. Zwei Mülltonnen gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Durch umgehende Löschmaßnahmen konnte verhindert werden, dass die dahinterliegende Grünfläche ebenfalls in Flammen aufging. Der unmittelbar angrenzende Baum und der niedrige Bewuchs am Straßenrand waren jedoch bereits betroffen. Melderin des Brandes war eine Mitarbeiterin des angrenzenden Altenheimes.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

