Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreipolizeibehörde/Gründliche Spurensicherung führt zu Ermittlungserfolgen

Coesfeld (ots)

Erneut hat sich die gründliche Spurensuche und -sicherung der Kriminalpolizei ausgezahlt. Bei zwei Straftaten, die teilweise bereits länger zurück liegen, konnten nun Tatverdächtige ermittelt werden:

Am Abend des 20.11.2024 waren bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus sowie eine Wohnung in der Straße Dieningskamp in Ascheberg eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände. Einer der Geschädigten hatte zwei männliche Tatverdächtige beobachtet, als diese vom Tatort flüchteten. Die Kriminalpolizei sicherte damals diverse Spuren an den Tatorten. Diese führten die Kriminalisten nun auf die Spur eines 25-jährigen Mannes, der bereits wegen entsprechender Delikte polizeibekannt ist.

Ein 37-jähriger Mann ist nun tatverdächtig, in der Nacht vom 22. auf den 23.01.2024 Waren aus der Warenannahme eines Supermarktes an der Münsterstraße in Dülmen entwendet zu haben. Auch ihm konnten Spuren, die am Tatort gefunden wurden, zweifelsfrei zugeordnet werden.

