Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Mittwoch (25.06.25) zwei Fahrzeuge an der Windschutzscheibe und der Motorhaube. Das Auto und das Wohnmobil standen an der Lüdinghauser Straße nebeneinander. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Dienstag (24.06.25) und 6.30 Uhr am Mittwoch (25.06.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

