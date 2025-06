Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, K 3

Im Mersch, Tödlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Am 25.06.2025 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 65jährige Pkw-Führerin aus Selm mit ihrem Pkw die K3 von der B 58 kommend in FR Nordkirchen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67jähriger Ascheberger mit seinem Krad die Raiffeisenstraße in FR Im Mersch. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der Kradfahrer die K 3 zu überqueren und missachte die vorfahrtberechtige Pkw-Führerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Kradfahrer zu Fall kam. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Kradfahrer noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Pkw Führerin und ihr Beifahrer erlitten bei dem Unfall einen Schock und wurden mittels Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen bis 20:30 Uhr voll gesperrt. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam wurde angefordert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

