Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frau bei Auffahrunfall verletzt

Soest (ots)

An der Kreuzung Paderborner Landstraße / Naugardenring / Ostenhellweg / Riga-Ring in Soest kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 96-jähriger Mann aus Soest fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Paderborner Landstraße in Richtung Stadtzentrum. Währenddessen warteten eine 49-jährige Frau aus Soest und ein 48-jähriger Mann aus Marburg mit ihren Fahrzeugen auf der dortigen Linksabbiegerspur, weil die Ampel rot war.

Der 96-Jährige wollte daraufhin links an den beiden Autos vorbeifahren, um links in den Riga-Ring abzubiegen. Als er bemerkte, dass die beiden Fahrzeuge bereits auf der Linksabbiegerspur standen, wollte er seinen VW wieder hinter den beiden anderen Autos einreihen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Crossland X der 49-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Mercedes 450 SEL des 48-Jährigen geschoben wurde. Die Soesterin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell