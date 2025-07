Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weizenbierliebhaber brechen in Eiscafé ein

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag eilten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest gegen 04:20 Uhr zu einem Eiscafe in der Wiesenstraße. Durch ein Fenster verschafften sich mindestens zwei Unbekannte Zugang in das Lokal. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Täter den Tatort bereits in unbekannte Richtung wieder verlassen. Durchgeführte Fahndungsmassnahmen verliefen ergebnislos. Auf Videoaufzeichnungen sind zwei männliche Tatverdächtige zu erkennen. Beide waren schlanker Statur und trugen sportliche Bekleidung. Auffällig war, dass ein Täter eine dunkle Tüte mit der Aufschrift "Zurbrüggen" mit sich führte. Die Auswertung der Videosequenzen dauert noch an. Als Beute fielen den Tätern mehrere Flaschen Weizenbier in die Hände.

