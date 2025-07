Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen von Unfallflucht gesucht

Lippstadt (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Lippstadt befuhr am Dienstag (15. Juli) gegen 9 Uhr mit ihrem Fahrrad die Gartenstraße in Lippstadt in Richtung Wiedenbrücker Straße. Auf Höhe einer dortigen Arztpraxis kam ihr ein dunkler Wagen entgegen, der mehrere auf seiner Seite am Fahrbahnrand geparkte Autos passierte. Dabei kam ihr das Fahrzeug derart nah, dass die Seniorin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Das Auto entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin sich um die Verletzte kümmerte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

