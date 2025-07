Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bilsteinstraße in Warstein eingebrochen. Vermutlich gelangten sie in das Gebäude, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie offenbar gezielt das Schlafzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Kommode, in der sich ein kleiner Tresor befand. Darin wurden ein Bargeldbetrag im hohen vierstelligen Bereich und eine Dashcam aufbewahrt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell