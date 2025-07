POL-SO: Einbruch in Pizzeria

Möhnesee (ots) - Am 19.07.2025 um 14:50 Uhr befuhren ein 52-jähriger Pkwfahrer aus Ense und ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Soest die Arnsberger Straße zwischen der Taucherbucht und dem Campingplatz am Südufer in östliche Richtung. Der Kleinkraftradfahrer übersah, dass der Pkwfahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um nach rechts in eine Einmündung abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich der ...

mehr