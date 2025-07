Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schaafheim - OT - Mosbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (13.07.) parkte ein weißer Skoda Fabia zwischen 16:25 Uhr und 16:55 Uhr in der Wenigumstädter Straße in 64850 Schaafheim - Mosbach auf Höhe der Hausnummer 25, am rechten Fahrbahnrand.

Hierbei wurde dieser von einem vorbeifahrenden, grauen PKW, der Marke Peugeot, am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die in dieser Sache Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Reutzel, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell