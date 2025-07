Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Raub vor Lokal

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Donnerstagmorgen (10.7.) zu einem Raub zum Nachteil eines 43-Jährigen kam, sucht die Polizei zum Fortgang der Ermittlungen nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Gegen 6.45 Uhr hatten es ein Mann und zwei Frauen aus bislang ungeklärten Gründen auf den 43 Jahre alten Mann abgesehen. Sie traten und schlugen in der Zeughausstraße auf ihn ein und entwendeten ihm währenddessen seine Geldbörse, sein Mobiltelefon sowie seine Armbanduhr. Im Anschluss flüchtete das Trio in Richtung Herrngarten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine der mutmaßlichen Täterinnen vorläufig festgenommen werden. Sie musste auf dem Polizeirevier eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen und wird sich strafrechtlich verantworten müssen. Der 43-Jährige kam zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bei den beiden weiterhin flüchtigen Tätern handelt es sich um eine circa 20 Jahre alte, schlanke Frau von etwa 1,40 bis 1,50 Meter Größe. Sie hatte schwarze längere Haare, die sie zum Zopf gebunden trug. Bekleidet war sie mit einem weißen Jogginganzug im Baggy-Stil.

Der männliche Täter war ebenfalls circa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte blaue Augen, war rasiert und schmal gebaut. Seine Haare waren dunkelblond, lockig und strubbelig. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Laut Zeugenaussagen hatten beide Täter ein südländisches Äußeres.

Zeugen, die am besagten Morgen in der Zeughausstraße unterwegs waren und den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell