POL-DA: Sicheres Abstellen von Fahrzeugen und Fahrrädern an Seen und Schwimmbädern - Tipps für einen sorgenfreien Aufenthalt

Südhessen (ots)

Mit den steigenden Temperaturen und der Urlaubszeit steigt auch die Zahl der Besucher an Seen und Schwimmbädern. Damit der sonnige Aufenthalt für alle sorgenfrei und ohne böse Überraschungen verläuft, weist die Polizei auf wichtige Hinweise zum sicheren Abstellen und verschließen von Fahrzeugen und Fahrrädern hin.

Hinweise für Fahrzeuge:

Um Diebstähle und Einbrüche zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, das Fahrzeug stets an gut sichtbaren, frequentierten und zum Abend hin beleuchteten Parkplätzen abzustellen. Es ist ratsam, keinerlei Wertgegenstände wie Handtaschen, Handys, Geldbörsen oder elektronische Geräte sichtbar auf den Sitzen liegenzulassen. Besser ist es, diese im Kofferraum oder in einem verschlossenen Fach zu verstauen. So wird der "Gelegenheit macht Diebe" entgegengewirkt.

Des Weiteren sollte man vor dem Verlassen des Fahrzeugs alle Fenster und Türen schließen. Auch das Abschließen des Fahrzeugs ist unerlässlich, um unbefugten Zugriff zu verhindern und Dieben keine Möglichkeit zu bieten.

Hinweise für Fahrräder:

Um Fahrraddiebstähle zu vermeiden, sollten diese an ausgewiesenen, sowie fest gesicherten Fahrradständern angeschlossen werden. Wie bei den Fahrzeugen gilt auch hier, dass diese Stellen gut einsehbar und im besten Fall beleuchtet sein sollten.

Es wird empfohlen, das Fahrrad stets mit einem hochwertigen Schloss zu sichern, das Rahmen und Räder umfasst. Besonders beachten sollte man, dass das Fahrrad an einem festen Gegenstand (z.B. verankerter Fahrradständer) verschlossen wird.

Weiterhin sollte man darauf Acht geben, keine Wertgegenstände wie Helme, Taschen oder elektronische Geräte am Fahrrad zu lassen. Diese können ein leichtes Ziel von Dieben werden und im Vorbeigehen mitgenommen werden. Sollte man doch etwas am Fahrrad zurücklassen für den Zeitraum des Badens, sollten auch diese Gegenstände mit an das Rad angeschlossen werden.

Die Polizei appelliert an alle Besucher der Seen und Schwimmbäder, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. So kann gemeinsam dazu beigetragen werden, die Sicherheit an beliebten Badestellen zu erhöhen und Diebstähle zu verhindern.

