Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Eine Person leicht verletzt

Viernheim (ots)

Der Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Industriestraße rief am Freitagmittag (11.7.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 14.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand im Erdgeschoss der Unterkunft informiert. Sofort begab sich die Feuerwehr Viernheim und eine Streife der Polizeistation Viernheim zum Einsatzort. Mit Unterstützung des Löschzugs Lampertheim konnte die Feuerwehr den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas, konnte aber vor Ort entlassen werden. Wie genau der Brand entstehen konnte und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

