Riedstadt-Leeheim (ots)

Am Sonntagmorgen (13.7.) wird durch einen Anwohner gegen 07.10 Uhr ein Fahrzeugbrand im Helmut-Jung-Weg gemeldet. Dort brannte ein geparkter Hyundai. Durch das Feuer wurden zwei weitere in unmittelbarer Nähe parkende Autos, eine Opel und ein Smart, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens getroffen werden. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst

