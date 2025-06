POL-GM: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots) - Am Samstag (31. Mai) haben Unbekannte ein Mofa gestohlen, das in der Singebrinkstraße neben einem Wohnhaus stand. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie sich zwei Männer gegen 3:20 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen machen und anschließend damit davonfahren. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein blaues Mofa des Herstellers Zhejiang Jonway, Modell Rex 0466. An dem Mofa war das Versicherungskennzeichen 678TXZ angebracht. Die beiden ...

