Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher hatten es auf Dorfgemeinschaftshaus abgesehen

Morsbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch (28. Mai) bis Samstag versuchten Kriminelle die Tür des Dorfgemeinschaftshauses in Morsbach-Rhein aufzuhebeln. Offenbar gelang es den Unbekannten nicht in die Räume zu gelangen und sie flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

