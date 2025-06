Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bürogebäude

Wipperfürth (ots)

In der Zeit von Mittwoch (28. Mai) bis Freitag schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Straße "Am Stauweiher" ein und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell