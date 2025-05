Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf: nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung/ Nötigung auf L 3176 zw. Nüst und Mackenzell vom 09.04.2025

Fulda (ots)

Hünfeld. Am 09.04.2025 überholte gegen 12:30 Uhr ein grauer Mercedes-Benz GLC mit Frankfurter Kennzeichen auf der Fahrt zwischen Hünfeld-Nüst und Mackenzell in Fahrtrichtung Mackenzell kurz vor einer unübersichtlichen Kurve mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. In der Kurve kam dann plötzlich ein dunkelgrüner PKW mit unbekannten Kennzeichen entgegen, der von einer Frau mit schulterlangen, blonden Haaren geführt worden sein soll. Der 30-jährige Fahrer eines LKW-Gespanns mit Schuttcontainer der Entsorgungsfirma Knettenbrech + Gurdulic, der der Fahrzeugkolonne in Richtung Mackenzell vorwegfuhr, musste stark abbremsen. Der noch unbekannte dunkelgrüne PKW wurde laut den bereits ermittelten Zeugen ebenfalls stark abgebremst. Ein hinterherfahrender 60-jähriger Zeuge aus Hünfeld zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Nun werden dringend weitere Zeugen und insbesondere die Fahrzeugführerin des noch unbekannten dunkelgrünen PKW gesucht. Zeugen sowie die gesuchte Dame werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

