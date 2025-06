Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Mofa

Gummersbach (ots)

Am Samstag (31. Mai) haben Unbekannte ein Mofa gestohlen, das in der Singebrinkstraße neben einem Wohnhaus stand. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie sich zwei Männer gegen 3:20 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen machen und anschließend damit davonfahren. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein blaues Mofa des Herstellers Zhejiang Jonway, Modell Rex 0466. An dem Mofa war das Versicherungskennzeichen 678TXZ angebracht. Die beiden männlichen Personen waren etwa 15-20 Jahre alt und schlank. Einer trug einen dunklen Kapuzenpullover. Der Zweite hatte schwarze kurze Haare, einen Vollbart und war mit einem türkisfarbenen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

